L'offerta Amazon da non perdere: MSI RTX 3080 a quasi 670 euro in meno!

Stanchi di aspettare tempo per l’acquisto di una scheda grafica di ultima generazione? Finalmente c’è l’offerta perfetta per voi: su Amazon è possibile ottenere una MSI GeForce RTX 3080 a quasi 670 euro in meno grazie a uno sconto bomba proposto direttamente dal colosso dell’e-commerce.

Proprio nelle ultime ore, infatti, il rivenditore di Seattle ha pensato di abbassare il prezzo della scheda video MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X PLUS a una cifra mai vista prima, ovvero il nuovo prezzo più basso di sempre registrato sulla piattaforma. Si parla, per l’esattezza, di 914,59 euro. Se si osserva il prezzo di listino indicato, esso è pari a 1.577,90 euro; quindi, si tratta di un taglio del 42%.

Ricordiamo, parlando sempre di prodotti da gaming, che Amazon ha all’attivo anche grandi offerte su notebook MSI con RTX 30.

La scheda video citata è venduta e spedita da Amazon, ergo non è necessario verificare l’attendibilità del rivenditore. La consegna, peraltro, è garantita a costo zero se si è abbonati a Prime, e avviene in un singolo giorno. Il pagamento può essere effettuato a rate Tasso Zero scegliendo il piano Cofidis al check-out, ed è possibile estendere la garanzia di 2 o 3 anni pagando una quota aggiuntiva, indicata sulla pagina dell’articolo sotto il pulsante “Acquista ora”.

In giornata abbiamo poi ripreso una offerta speciale su laptop Acer con RTX 3050.