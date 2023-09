Offerta Amazon: notebook da gaming con RTX Serie 30 a prezzo non eccessivo

Non ci sono solamente offerte Amazon su TV Panasonic e LG a poter catturare l'attenzione di un appassionato di tecnologia in vista della fine dell'estate (sì, manca poco). Sul ben noto store e-commerce risiedono infatti molteplici iniziative promozionali in ambito Tech, tra cui si fa notare uno sconto su un notebook da gaming con GPU RTX Serie 30.

A tal proposito, il modello ASUS TUF Gaming F15 FX506HC viene ora proposto a un prezzo pari a 779 euro mediante Amazon Italia. Da quest'ultimo sito Web si apprende che usualmente il costo consigliato sarebbe di 899 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 13%. A conti fatti, insomma, risulta possibile usufruire di uno sconto di 120 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un notebook di questo tipo, in grado di fornire un certo tipo di soddisfazioni a livello gaming. Di mezzo c'è infatti una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4GB di memoria GDDR6 dedicata. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, dato che il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per il resto, vale la pena soffermarsi un momento sulla scheda tecnica di ASUS TUF Gaming F15 FX506HC. Infatti, al netto della GPU, troviamo un processore Intel Core i5-11400H, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello da 15,6 pollici ha invece risoluzione Full HD, mentre il sistema operativo è Windows 11 Home.