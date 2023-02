Offerta Amazon fa scendere a meno di 180 euro un Android TV Hisense

Andando oltre agli sconti Amazon su smartphone OPPO, torniamo a fare riferimento su queste pagine alle offerte lanciate dal popolare portale e-commerce per via di uno sconto relativo a un televisore Hisense low cost, dato che quest'ultimo viene proposto a un basso prezzo (e tra l'altro senza passare per rivenditori).

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Hisense 32AE5600FA costa ora 179,99 euro mediante la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy. Da quest'ultima apprendiamo che precedentemente il costo del televisore era di 279 euro, quindi di mezzo c'è uno sconto del 35%.

In parole povere, risulta possibile risparmiare 99,01 euro. Certo, la risoluzione HD Ready del pannello da 32 pollici potrebbe non fare esattamente per tutti, ma si fa pur sempre riferimento a uno Smart TV che dispone del sistema operativo Android e di tutte le funzionalità del caso. La colorazione venduta da Amazon è quella grigia.

Potrebbe insomma trattarsi potenzialmente di una buona occasione per coloro che sono alla ricerca di un televisore low cost. Infatti, il calo di prezzo sotto alla "soglia psicologica" dei 200 euro potrebbe attirare l'attenzione di più di qualcuno. Per il resto, se volete approfondire il prodotto, potreste voler dare un'occhiata al portale ufficiale di Hisense, in cui sono disponibili ulteriori caratteristiche.