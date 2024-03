Offerta a tempo Amazon: sconto su monitor MSI da 24 pollici FHD

In questo venerdì di Marzo 2024, Amazon propone uno sconto molto interessante su un monitor MSI Pro da 24 pollici, che raggiunge il minimo storico ma solo per poche ore. Si tratta infatti di un'offerta a tempo, come indicato direttamente nella scheda prodotto.

Di seguito i dettagli del monitor:

MSI PRO MP245V Monitor 23.8" FHD, Pannello VA 1920x1080, 100 Hz, Schermo Eye-Friendly, Montaggio VESA, Supporto Kit Display, Inclinazione Regolabile, HDMI 1.4, D-Sub: 99,99 Euro (109 Euro)

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso prodotto su Amazon. Il colosso di Seattle garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per mercoledì prossimo per coloro che effettuano l'ordine entro 11 ore e 2 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Non viene proposta la possibilità di effettuare l'ordine in cinque o dieci mensilità a tasso zero ed interessi zero, ma è disponibile la dilazione di pagamento tramite Cofidis alle condizioni previste.

Amazon ovviamente consente di effettuare il reso entro 30 giorni dal ricevimento del prodotto, oltre che il supporto secondo i termini previsti.