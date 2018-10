Offerta Amazon: Yi 4K Action Camera e Yi Action Camera ad un prezzo imbattibile

Le due popolari action camera di Yi Technology in super saldo su Amazon. Oggi potete acquistare la Yi 4K Action Camera e la Yi Action Camera ad un prezzo imbattibile, entrambe a meno di metà del loro prezzo di listino.

Partiamo dalla action camera top di gamma di Yi Technology, la Yi Action Camera 4K

Processore Ambarella A9SE75

Sensore Sony IMX377 da 12MP

7 Strati di lenti in vetro

Stabilizzatore Electronic Image Stabilization (EIS)

Risoluzione video 4K/30fps, 1080/120fps, 720/240fps

Schermo Touchscreen da 2.19 pollici LCD

Si tratta di un prodotto che si presta ad essere un ottimo candidato per chi volesse comprare la sua prima action camera senza comunque rinunciare a specifiche più che buone.

Su Amazon oggi con uno sconto del 52%: 129,99€ contro i 269,99€ di listino.

Ma in saldo, fino al 23 Ottobre c'è anche la Yi Action Camera —sorella minore di quella a 4K. Il prezzo in questo caso è di 39.99€ e in omaggio ricevete pure la custodia, a patto di inserire in fase di check out il coupon 2KACTION.