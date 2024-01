Offerta bomba di Amazon: super sconto su iPad da 10,9' WiFi Only

In aggiunta ai nuovi sconti solo online di Unieuro, in giornata odierna segnaliamo un'offerta molto interessante proposta da Amazon sull'iPad da 10,9 pollici del 2022, il cui modello da 64 gigabyte WiFi Only raggiunge il minimo storico, e può essere acquistato ad un prezzo conveniente.

Di seguito i dettagli:

Apple 2022 iPad 10,9" (Wi-Fi, 64GB) - Azzurro (10ª generazione): 449 Euro (500,99 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per venerdì 2 Febbraio 2024 per coloro che effettuano l'ordine entro 21 ore e 9 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Amazon consente anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 89,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Il modello in questione è dotato di un display Liquid Retina da 10,9 pollici con True Tone, ed è basato sul processore A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core, mentre la fotocamera posteriore è da 12 megapixel con grandangolo. La lente frontale, che può essere usata per le videochiamate, invece è da 12 megapixel con ultra grandangolo e inquadratura automatica. Per quanto concerne il comparto sicurezza, invece, l'iPad in questione è dotato di Touch ID integrato direttamente nel pulsante d'accensione che è utilizzato per Apple Pay e per effettuare il login.