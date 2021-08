Offerta bomba di Fastweb: minuti illimitati, 100 SMS e 50 Giga a 4,95 Euro al mese

Se nel mese di luglio Fastweb aveva lanciato le offerte NeXXt Mobile, a una settimana circa dalla fine di agosto 2021 l’operatore telefonico ha reso disponibile anche il nuovo piano Fastweb Mobile Light con un pacchetto dati decisamente interessante a un prezzo stracciato, pari a 4,95 Euro al mese. Ecco tutti i dettagli.

Come ripreso da MondoMobileWeb, Fastweb Mobile Light include minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, assieme anche a diverse destinazioni estere tra cui Francia, Germania, Olanda, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera; 100 SMS verso qualsiasi numero e 50 Giga di traffico dati in 5G a 4,95 Euro al mese. La SIM ha un costo pari a 10 Euro, ma può essere abbassato a 0 Euro nel caso in cui si decida di aderire all’offerta online o tramite Servizio Commerciale 146; la spedizione, invece, costa 5 Euro e vanno aggiunti i soldi per la prima ricarica all’interno della SIM al momento dell’acquisto, pagando quindi una quota ulteriore di 4,95 Euro tramite Servizio Commerciale 146 o 10 Euro tramite altri canali di vendita tra cui il sito ufficiale e i punti vendita fisici aderenti.

C’è, però, un dettaglio estremamente importante: Fastweb Mobile Light è disponibile solamente per i clienti che effettueranno l’attivazione di un’offerta per la rete fissa tra Fastweb Casa e Fastweb Casa Light. In altre parole, Mobile Light è un’offerta convergente e non un piano tariffario attivabile indipendentemente.

Continua, inoltre, anche la promozione Discovery+ che permette di ottenere 3 mesi di abbonamento gratis al servizio streaming tramite voucher dedicato, entro il 31 gennaio 2022.

Restando in ambito telefonia mobile, nel corso di questo mese abbiamo anche visto le offerte MIA di WindTre valide fino al 31 agosto 2021.