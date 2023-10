L'offerta esclusiva Amazon sconta a 999 euro un notebook Lenovo con RTX 3050

Andando oltre alle offerte Amazon sui dispositivi Kindle, vale la pena dare un'occhiata anche ad altre iniziative promozionali lanciate dal ben noto portale e-commerce in ambito Tech. A tal proposito, di mezzo c'è un'offerta importante su un notebook Lenovo con GPU RTX 3050.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Lenovo Yoga Slim 7 Pro X viene adesso venduto a un costo pari a 999 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il costo mediano sarebbe di 1.219 euro, quindi di mezzo c'è un possibile risparmio del 18% (il prezzo più basso recente viene invece indicato come di 1.199 euro, quindi in quel caso si fa riferimento a uno sconto del 17%).

Partendo dunque dal prezzo mediano, a conti fatti, l'offerta lanciata da Amazon consente di accedere a uno sconto di 220 euro. Capite bene che potrebbe dunque potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno, considerando che che si fa riferimento a una gamma di portatili Lenovo legata al 2022 (e dunque tutto sommato di "recente uscita"). Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon.

Guardando alla scheda tecnica di Lenovo Yoga Slim 7 Pro X, troviamo, al netto della già citata NVIDIA GeForce RTX 3050, un processore AMD Ryzen 5 6600H, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello da 14,5 pollici ha risoluzione 3072 x 1920 pixel, mentre il sistema operativo è Windows 11. Potrebbe insomma anche potenzialmente trattarsi di un portatile in grado di convincere in ambito creativo.