Offerta flash di Sky: Netflix, Sky TV, Sky Cinema ed HD a 19,90 Euro, per pochi giorni

Offerta in odore del Black Friday per Sky. La pay tv ha annunciato il lancio della nuova "Offerta Flash" che propone a 19,90 Euro il bundle intrattenimento plus + Sky Cinema, a prezzo bloccato per diciotto mesi.

Nella fattispecie, gli utenti avranno la possibilità di godere dell'esperienza di Sky Q, tutte le serie tv, show e documentari presenti nel pacchetto Sky TV, l'accesso a Netflix e Sky Cinema che include oltre 200 prime visioni all'anno al prezzo di 19,90 Euro al mese al posto di 44 Euro per diciotto mesi, con l'offerta Sky Smart.

A ciò ovviamente si aggiunge l'opzione HD e Sky Go Plus, la versione evoluta del servizio di streaming che permette di effettuare su tablet e smartphone il download dei contenuti presenti in Sky On Demand per vederli anche da offline.

Come leggiamo nelle condizioni dell'offerta, è previsto un vincolo di permanenza minimo del profilo Sky Smart di diciotto mese.

Per quanto riguarda i costi di attivazione una tantum, invece, è previsto il pagamento di 9 euro al posto di 99 Euro per l'attivazione di Sky Q via internet, mentre la consegna è gratuita

Per tutti i dettagli della promozione Sky vi rimandiamo alla pagina dell'offerta flash sul sito di Sky a cui vi rimandiamo. La promozione sarà disponibile fino al 14 Novembre.