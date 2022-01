E' il giorno dell'offerta Iliad per la Fibra: come seguire la presentazione

Ci siamo: oggi Iliad presenta l'offerta per la fibra ottica. Alle ore 10:15, infatti, la società di Benedetto Levi svelerà il nuovo capitolo della Rivoluzione Iliad partita qualche anno fa con il lancio delle promozioni per il mobile.

L'operatore telefonico trasmetterà l'atteso evento in diretta streaming sul proprio canale ufficiale YouTube: potete seguire il keynote direttamente tramite il player presente in apertura, ma ovviamente pubblicheremo su queste pagine tutti i dettagli e le notizie in diretta mentre il CEO le annuncerà.

L'offerta per la rete fissa di Iliad inizialmente si appoggerà sulla rete FTTH di Open Fiber, ma successivamente dovrebbe estendersi anche ad altre aree del nostro paese. Non è emerso alcun dettaglio sui contenuti della promozione (o promozioni se saranno più di una), ma probabilmente Iliad adotterà la stessa strategia che ha fatto la sua fortuna sul mobile, con prezzi aggressivi e massima trasparenza tariffaria con zero rimodulazioni.

Negli ultimi giorni attraverso i propri canali social Iliad ha voluto stuzzicare i fan con il claim "Woow", che evidentemente sarà la reazione che avranno gli interessati al momento del reveal, ma non ha preannunciato alcun tipo di dettaglio sui contenuti della promozione.

A scuotere il mercato inoltre ci hanno pensato anche i rumor che puntano ad una fusione tra le reti mobile di Iliad e Vodafone, che però non sono state commentate.