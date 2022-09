Offerta lampo del 20% su Amazon sul robot aspirapolvere Dreame D10 Plus

Al netto degli sconti di Amazon sulle stampanti 3D Anycubic ed Elegoo, sul noto portale e-commerce sono presenti anche molti altri sconti legati al mondo tech. Tra questi, spicca un'offerta lampo sul robot aspirapolvere Dreame D10 Plus.

Il prodotto viene infatti adesso venduto a un costo di 399,99 euro su Amazon tramite rivenditori. Dalla versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy si apprende che in precedenza il costo del robot aspirapolvere era di 499,99 euro. Si tratta dunque di uno sconto di 100 euro, ovvero di un possibile risparmio del 20%.

Va ribadito che si fa riferimento a un'offerta lampo, ovvero che rimarrà attiva per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia (la questione può anche variare a seconda della richiesta). In ogni caso, si fa riferimento a un robot aspirapolvere e lavapavimenti con svuotamento automatico, che dispone di navigazione laser, contenitore per la polvere da 2,5 litri, serbatoio d'acqua da 150ml, batteria da 5.200 mAh e autonomia stimata pari a 170 minuti.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro. L'iniziativa promozionale lanciata da Amazon potrebbe dunque fare gola anche in termini di disponibilità del prodotto.