Offerta lampo Amazon sulla comoda lampada da lettura per la notte

Gli eBook Reader non fanno esattamente per voi e persino i prodotti che simulano la carta come il reMarkable 2 non vi aggradano? Un'offerta lampo Amazon potrebbe risultare la svolta delle vostre letture notturne, in quanto il prodotto in sconto è un'apposita lampada da posizionare, ad esempio, direttamente sul libro.

A tal proposito, il prodotto di Gritin, che risulta ricaricabile tramite USB e si può applicare mediante clip, viene adesso venduto a un prezzo di 10,95 euro tramite rivenditori. In precedenza il costo, stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del portale ufficiale di Andy Jassy, era di 12,89 euro, quindi c'è di mezzo un possibile risparmio del 15%.

In questo caso non è però tanto la promozione ad attirare l'attenzione, quanto il prodotto in sé. Infatti, potreste non aver mai pensato di provare a "svoltare" le vostre sessioni di lettura notturna mediante una soluzione di questo tipo, che cerca anche di non affaticare troppo la vista e presenta 3 modalità di luce con fino a 9 LED per consentire un'esperienza di lettura personalizzata.

Si può chiaramente anche impostare la luminosità, operazione che avviene mediante la pressione prolungata dell'apposito tasto fisico collocato nella parte superiore della lampada. L'autonomia stimata dal produttore è di circa 60 ore con luminosità ridotta, mentre la porta di ricarica alla base è una microUSB standard. In ogni caso, l'offerta, essendo lampo, potrebbe terminare da un momento all'altro (anche in base alla richiesta), ma risultava interessante approfondire questa tipologia di prodotto.