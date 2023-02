Offerta lampo Amazon sconta un TV HD DVB-T2 a meno di 100 euro

Andando oltre all'offerta Amazon sullo smartwatch Fitbit, è bene soffermarsi anche su altre promozioni Tech lanciate dal ben noto portale e-commerce. Infatti, si fa notare uno sconto relativo a un TV HD particolarmente low cost.

Più precisamente, il modello Caixun in questione viene adesso venduto a un prezzo pari a 93,49 euro mediante la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy. Stando a quanto si può leggere su Amazon, precedentemente il costo del prodotto era di 119,99 euro. Si fa dunque riferimento a un possibile risparmio del 22%, per uno sconto, a conti fatti, di 26,50 euro.

Va detto che si tratta di un'offerta lampo, che rimarrà dunque attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia (e che potrebbe terminare prima in base alla richiesta). In ogni caso, il televisore messo in promozione da Amazon (si passa per rivenditori) dispone di una diagonale di 24 pollici e di risoluzione HD (1366 x 768 pixel).

Le altre caratteristiche comprendono 3 porte HDMI e chiaramente l'immancabile supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Si fa insomma riferimento a un modello che può fare gola a chi non ha troppe esigenze o a chi magari cerca banalmente un TV secondario, utenti a cui potrebbe interessare il fatto che si scende sotto la "barriera psicologica" dei 100 euro.