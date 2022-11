Offerta lampo Amazon su tablet Android TCL: prezzo sotto i 200 euro

Siamo ormai a fine novembre 2022 e dicembre è alle porte. Nonostante le offerte del Cyber Monday siano in esaurimento, è tutto pronto per il periodo natalizio. Le promozioni sono insomma tutt'altro che finite, tanto che, in conclusione del mese, su Amazon Italia è comparsa un'offerta lampo su un tablet Android TCL.

Più precisamente, il modello TCL TABMAX 10.4, nella variante da 6/256GB senza custodia, viene ora venduto a un prezzo di 199,20 euro. Stando a quanto si può leggere nella versione italiana del portale ufficiale della società di Andy Jassy, generalmente il costo del dispositivo ammonterebbe a 249 euro. Si fa dunque riferimento a uno sconto del 20%, ovvero a un possibile risparmio di 49,80 euro.

Potrebbe insomma trattarsi di un'occasione non male per chi è alla ricerca di un tablet low cost, considerando anche il fatto che il modello coinvolto dispone di un ampio display da 10,36 pollici con risoluzione Full HD+ (2000 x 1200 pixel), nonché di un'ampia batteria da 8.000 mAh. Tra l'altro, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul sito Web ufficiale di Unieuro né su quello di MediaWorld, dunque l'offerta può potenzialmente rivelarsi interessante anche in termini di disponibilità.

Ricordatevi però che si fa riferimento a un'offerta lampo, attiva dunque per tempo ristretto e anche in base alla richiesta. Per il resto, se volete restare aggiornati sulle più recenti offerte disponibili in vista del periodo natalizio, potreste voler approfondire il canale Telegram degli sconti.