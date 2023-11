Offerta lampo per il Black Friday di Amazon: 61% di sconto su router eero Pro

Tra le numerose offerte del Black Friday 2023 di Amazon, figurano anche delle promozioni molto interessanti sui prodotti Amazon. In particolare, è stata lanciata un'offerta lampo su un router ed extender mesh della gamma eero.

Si tratta dell'Amazon eero Pro, che viene proposto a 54,99 Euro, il 61% in meno rispetto ai 139,99 Euro di listino, con consegna garantita per lunedì 27 Novembre 2023 se si effettua l'ordine in giornata odierna.

Il router WiFi mesh in questione offre una connessione WiFi veloce e stabile in casa, e copre una superficie fino a 160 metri quadrati. Amazon evidenzia come sia compatibile con tutti i provider di servizi internet, mentre la configurazione avviene in pochi minuti tramite l'applicazione dedicata. Nella scheda tecnica viene anche evidenziato che la tecnologia TrueMesh è in grado di indirizzare il traffico in maniera intelligente per evitare congestioni, buffering ed anche interruzioni, ed offre la massima flessibilità ed aumenta la portata del sistema.

L'offerta però è limitata ed è a tempo: nel momento in cui stiamo scrivendo ne sono state richieste il 50% delle unità a disposizione a tale prezzo, motivo per cui consigliamo di completare l'ordine rapidamente in caso d'interesse dal momento che successivamente dovrebbe tornare a 139,99 Euro, ovvero il prezzo di listino.