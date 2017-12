Offerta natalizia per Honor: Honor 5C in offerta a 99 Euro!

Honor 5C è uno degli smartphone Honor che ha conquistato i giovani alla ricerca di uno smartphone bello, ma con grande potenzialità e dal prezzo contenuto (da listino).

Dal 14 al 21 dicembre Honor 5C sarà disponibile al prezzo consigliato di 99,90€ sull’e-commerce ufficiale di Honor, un regalo imperdibile per Natale!

Bello ed ergonomico grazie alla sua scocca in alluminio anodizzato antigraffio, per una protezione duratura contro corrosioni e usura, Honor 5C è versatile e potente. Il processore dotato di grande velocità permette una performance impareggiabile, assicurando comunque la durata della batteria per tutto il giorno.

La fotocamera da 13 MP è stata ideata per scattare il mondo che ci circonda, con una lente macro grandangolare per una maggiore nitidezza delle foto.

Honor è il brand di smartphone dedicato ai più giovani, a chi ha uno stile di vita dinamico e ha bisogno di essere sempre connesso. Honor 5C ne rispecchia in pieno il loro spirito: è stato effettuato un test di caduta da un metro e mezzo di altezza per dimostrare che lo schermo e le componenti interne resistono perfettamente all’impatto. Lo smartphone è stato inoltre sottoposto a un test termico che ha previsto 600 cicli con sbalzi di temperatura tra -40 a 70°C.

Honor 5C è un prodotto capace di assecondare le esigenze dei giovani in ogni situazione.