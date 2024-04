L'OFFERTA che non puoi rifiutare: Power Bank con 4 ingressi e veloce

VRURC Power Bank vanta tantissime porte multiple tra le quali scegliere: 3 ingressi (Micro/Type C/ iPhone compatibile), 4 uscite (1 Type C e 3 USB A). Pertanto, può caricare fino a 4 dispositivi contemporaneramente. Ideale quindi per tutta la famiglia o quando si è in viaggio in comitiva. Sconto 12% + Coupon 30% per un'occasione unica!

La capacità di questa Power bank è da 10000mAh, quindi molto potente, ma protegge comunque il dispositivo che è chiamato a caricare adeguandosi di volta in volta al voltaggio.

Facilmente tascabile, grazie alla struttura sottile e alle dimensioni contenute: 10.7 x 6.86 x 1.53 cm. Pesa solo 165g. Facile dunque da portare ovunque si vada: in tasca, borsa o zaino. A ciò bisogna aggiungere il Cord storage design che porta in dote: il fondo del Power bank utilizza infatti un design unico cavo, che può essere utilizzato come un cavo di ricarica o come un cordino, è comodo da portare ovunque

Ti aiuta a conoscere facilmente lo stato della batteria e level. Infatti, è dotato di un chiaro display che segna il livello di carica da 0 a 100%.

Questo dunque il contenuto della confezione: 1 Power bank 10000 mAh, 1 cavo da USB C a USB C (20 cm), 1 manuale d'uso.

