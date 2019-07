Offerta di portabilità TIM: dal 31 Luglio 50GB e minuti illimitati a 15 Euro

Da domani, mercoledì 31 Luglio 2019, TIM proporrà ai clienti Vodafone e Wind Tre che intendono effettuare la portabilità un'offerta che già in precedenza era disponibile presso alcuni call center, e che evidentemente aveva registrato un'ottima risposta da parte degli utenti.

Si tratta di TIM 15 Go New 50 Giga, che include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 gigabyte di traffico internet in 4G a 15 Euro al mese.

Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, l'offerta è disponibile solo dai clienti che provengono da Vodafone, Wind e Tre.

Sono previsti costi iniziali di 10 Euro per la spedizione ed attivazione della SIM, a cui si aggiunge la prima mensilità da pagare.

Si chiuderà invece alle 23:59 di oggi, 30 Luglio, l'offerta Tim Titanium 50 Giga che a 9,99 Euro al mese include mille minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali di rete fissa, e 50 gigabyte di internet in 4G (3GB nell'offerta + 47 Giga Free attivati successivamente).

E' bene precisare però che, a seguito dell'attivazione del 5G, Tim ha ridotto la velocità di navigazione per il 4G, una scelta che ha fatto storcere non poco il naso agli utenti.

Fateci sapere tramite i commenti se avete intenzione di godere delle nuove offerte o meno.