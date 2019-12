Offerta di portabilità TIM: 50GB e minuti illimitati a 6,99 Euro al mese con Iron X

E' tornata disponibile la promozione Iron X di Tim, rivolta agli ex clienti che intendono tornare nel listino dell'operatore telefonico blu. Secondo quanto appreso dai colleghi di MondoMobileWeb, però, l'offerta sarebbe attivabile solo presso i punti vendita.

Tim Iron X 50 Giga, come suggerisce il nome, include 50 gigabyte di internet e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, a 6,99 Euro al mese. Contrariamente a quanto avvenuto in passato, la promozione non ha alcuna restrizioni in termini di provenienza e può essere attivata da tutti, indipendentemente dall'operatore attuale.

I dati sono alla velocità massima di 4G, a 150 Mbps in download. Come sempre la promozione è caratterizzata da una promozione base che include 1000 minuti e 3 gigabyte, ma nei sette giorni successivi alla portabilità TIM provvederà ad aggiungere le opzioni "+Minuti illimitati Free" e "+47GB free", senza alcun costo aggiuntivo.

Per quanto riguarda il roaming, TIM Iron X garantisce 5 gigabyte gratuiti da utilizzare all'estero nell'Unione Europea, mentre non sono previsti grossi cambiamenti per i minuti.

I clienti che opteranno per questa offerta dovranno pagare 12 Euro per l'attivazione d 10 Euro per la SIM, con 1 centesimo di traffico incluso salvo promozioni locali.

Tim negli ultimi tempi però starebbe proponendo l'offerta anche tramite call center.