Offerta Prime Day: Prime Channels di Prime Video a 0,99 Euro, ecco quali

In vista dell'Amazon Prime Day 2022 della prossima settimana, si moltiplicano le offerte di contorno per tutti i servizi del colosso di Seattle. Le promozioni abbracciano anche Amazon Prime Video, che propone l'abbonamento ad alcuni Prime Channels a 0,99 Euro.

Ovviamente, non sono interessati tutti i Prime Channels, ma solo i seguenti:

Per tutti coloro che sono interessati, le promozioni saranno disponibili fino alle ore 23:59 del prossimo 13 Luglio 2022, vale a dire l'ultimo giorno utile delle promozioni per il Prime Day 2022. Si tratta senza dubbio di un'ottima occasione per poter provare i Prime Channels in questione.