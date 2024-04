OFFERTA A TEMPO su robot aspirapolvere Ecovacs: imperdibile a questo prezzo!

A poche ore dalla pubblicazione della nostra notizia sull’offerta proposta sul robot aspirapolvere, torniamo a spulciare il listino di Amazon perchè il colosso di Seattle propone un’altra offerta molto interessante sulla stessa categoria di prodotti.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA In questo caso stiamo parlando dell’ECOVACS DEEBOT T20E Omni, che è disponibile al prezzo di 599 Euro, l’8% in meno rispetto ai 649 Euro di listino ma il 57% in meno rispetto ai 1399 Euro imposti dal produttore. Amazon garantisce la consegna, senza costi aggiuntivi, per il 15 Aprile 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna: la spedizione è gestita da Amazon e la vendita direttamente dal produttore, ma il prodotto beneficia a pieno di tutti i vantaggi classici del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso entro 30 giorni dalla consegna.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un robot aspirapovere lavapavimenti con funzionalità di mappatura, stazione all-in-one, evitamento degli ostacoli e compatibilità con Alexa.

