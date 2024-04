L'offerta del sabato: Penna per iPad a un prezzo INCREDIBILE, pochi pezzi

Cisteen Penna per iPad 2018-2022 è oggetti di un'interessantissima offerta: infatti, potrai pagarla solo 11,14 euro grazie allo sconto del 27% più un coupon di 2 euro! Davvero molto comoda. Ricordiamo le compatibilità: iPad (10a/9a/8a/7a/6a gen.), iPad Pro 12.9" (3a/4a/5a/6a gen.), iPad Pro 11", iPad Air (3a/4a/5a gen.) , iPad mini (5a/6a gen.).

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Occorre però sapere anche con quali dispositivi non sia compatibile: iPad Pro 12,9 pollici (1a e 2a generazione), iPad Pro 9,7 pollici, iPad Pro 10,5 pollici. Non disponibile per tablet Android, telefoni cellulari, iPhone e dispositivi Microsoft.

Grazie alla punta sostituibile da 1,5 mm, consente di inclinare lo stilo a diverse angolazioni per disegnare lo spessore desiderato.

Puoi usarla per prendere appunti, disegnare, contrassegnare documenti e ottenere più lavoro. I tratti saranno più fluidi e affidabili, quindi per lavori di precisione. Manca invece la sensibilità alla pressione.

Vanta 3 indicatori LED che indicano quando sia necessario ricaricarla. Puoi comunque usarla fino a 8 ore di fila dopo una ricarica e può stare fino a 90 giorni di standby. Inoltre, vanta la "modalità di sospensione" automatica dopo 5 minuti di inattività, il che aiuta a risparmiare la carica della batteria e a non consumarla a vuoto.

Molto comoda da usare, non è necessario indossare guanti e alzare la mano per scrivere, per un'esperienza di scrittura a mano confortevole.

Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. Prova gratuitamente tutti i servizi Prime come le spedizioni gratuite, film e serie TV su Prime Video e i giochi gratis del servizio Prime Gaming.