Offerta shock da Euronics: TV Samsung 8K 2022 a 1.500 euro in meno!

Il volantino “Tech In Love” lanciato da Euronics include tantissimi prodotti d’informatica ed elettronica a prezzi stracciati ma, su tutti, spicca un TV Samsung 8K del 2022 venduto a 1.500 euro in meno. Trattandosi di un modello di fascia alta e di ultima generazione, è davvero una promozione da non lasciarsi sfuggire.

Vediamo quindi nel dettaglio di che televisore si tratta: è il Samsung QE65QN800B, caratterizzato da un display Neo QLED 8K dalla diagonale pari a 65 pollici, con refresh rate di 100Hz e supporto lato video alle tecnologie HDR10+ e HLG, oltre al Motion Xcelerator Turbo+ per il gaming, assieme ad ALLM e AMD FreeSync Premium Pro. Lato audio, dunque, si trovano casse da 70W con codifica Dolby Atmos e Dolby Digital Plus MS12 a 5.1 canali. Il sistema operativo è la piattaforma proprietaria Tizen e, ovviamente, il decoder DVB-T2 è già installato.

Il prezzo fissato dal produttore è di 3.499 euro ma, con un taglio del 42%, Euronics lo abbassa a 1.999 euro, ovvero di 1.500 euro. A questa cifra vanno aggiunti minimo 49 euro per la consegna a domicilio, oltre all’eventuale configurazione del TV (11 euro) e la protezione acquisto SERENA (a partire da 59 euro). Il pagamento può comunque essere suddiviso in tre rate senza interessi grazie a Klarna.

Ci teniamo a precisare, infine, che questa offerta è valida sia online, sia presso i punti vendita Euronics in tutta Italia.

Ma la catena di negozi stellata non è l’unica a lanciare il volantino dedicato alla festa degli innamorati: sappiate che è attivo anche il volantino di San Valentino di Comet.