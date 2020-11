Offerta Sky del Black Friday: Sky Q Black gratis e 6 mesi di Sky WiFi in omaggio

Anche Sky ha deciso di partecipare al Black Friday 2020. La pay tv, attraverso il proprio sito web ha annunciato il lancio di una promozione che sarà attiva fino al 30 novembre 2020 e che consentirà di ottenere Sky Q Black gratis e sei mesi di Sky WiF in omaggio ai clienti Extra.

Come si può leggere direttamente della pagina promozionale sul sito di Sky, lo sconto sarà attivo fino al 30 Novembre alle 23:59, ovvero al Cyber Monday, e si riferisce al costo di adeguamento impianto ed attivazione Sky Q Black per gli abbonati residenziali satellitari, che non hanno già sottoscritto l'offerta televisiva in 4K.

Nelle condizioni leggiamo anche che la fruizione dei sei mesi di canone incluso comporta l'iscrizione a Sky Extra, mentre l'offerta è disponibile chiaramente solo nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH in fibra ottica, e per questa ragione è necessario effettuare le verifica della copertura attraverso il campo dedicato.

Effettuando l'attivazione di Sky WiFi online, inoltre, i costi una tantum sono compresi nel prezzo. Per tutti i dettagli consigliamo comunque di effettuare una chiamata al customer care di Sky o, in alternativa consultare tutti i termini e condizioni presenti a piè di pagina nella pagina dedicata all'offerta in questione.