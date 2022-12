Offerta super su TV Samsung QLED 2022 da Unieuro, solo fino 24 dicembre

Oltre al TV LG OLED in offerta su Amazon in occasione delle promozioni di Natale, osservando sempre i televisori in sconto presso le maggiori catene di distribuzione in Italia si nota la disponibilità di un TV Samsung QLED 4K a un prezzo speciale, solamente fino alla sera del 24 dicembre 2022.

La promozione in questione si trova da Unieuro e rientra nelle Super Offerte Natalissimi, valide appunto fino al giorno della Vigilia. Il modello interessato è il Samsung QE55Q60B appartenente alla Series 6 lanciata nel 2022, con schermo QLED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale. Tra le tecnologie supportate troviamo HDR10 Plus e modalità di bassa latenza automatica (ALLM) per il gaming. Il comparto audio non gode invece della codifica Dolby, mentre il sistema operativo è Tizen e non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Normalmente questo televisore costerebbe 1.049 euro ma, ancora per pochi giorni, potrà essere acquistato a 599 euro grazie a un taglio del 42% sul listino. Il pagamento può essere completato in unica soluzione, oppure in tre rate senza interessi da 199,66 euro con Klarna o PayPal. La consegna a domicilio è gratuita e assicurata entro il 7 gennaio 2023, ma non prima del 29 dicembre 2022.

Se quindi volete un televisore di ultima generazione a un prezzo speciale prima di Natale, questo modello è off-limits; se non avete problemi con le tempistiche di delivery, invece, resta un ottimo modello che potrebbe soddisfare le vostre esigenze.

Ricordiamo infine che da Unieuro ci sono le Offerte Solo Online fino al 25 dicembre.