OFFERTA A TEMPO: dissipatore a liquido Corsair a un PREZZO MAI VISTO

Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT è uno straordinario dissipatore a liquido per CPU, con comodo Schermo LCD IPS che indica in modo chiaro a quanti gradi è arrivata la temperatura del Pc. L'offerta è davvero irrinunciabile per proteggere il proprio computer: il 6% di sconto che porta il prezzo a 279,90 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Parliamo di un ottimo dissipatore a liquido con 3 Ventole AF120 RGB ELITE, un Radiatore di 360 mm, adatto per Intel® LGA 1700, AMD® AM5 e altre schede grafiche.

È dotato di un display LCD personalizzabile che ti consente di visualizzare GIF, immagini e informazioni di sistema. Il quale dà un tocco di stile al dispositivo, oltre a fornire informazioni utili. Potrai così divertirti a caricare foto personalizzare o a scegliere tra le varie soluzioni grafiche. Dunque, utile abbinato al dilettevole.

Dimensioni davvero ridotte al minimo indispensabile, riesce a occupare poco spazio e aiutarti così a raffreddare il tuo dispositivo senza però essere ingombrante. Parliamo infatti di 39,7L x 12L x 2,7H cm.

Ricordiamo dunque l'offerta ancora una volta: il 6% di sconto che porta il prezzo a 279,90 euro.

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?