OFFERTA A TEMPO: Porta USB 3.0 con Fast WiFi 6 crollata di prezzo!

TP-Link Archer TX20U WiFi 6 AX1800Mbps risolve i problemi di rete in maniera straordinaria quando si viaggia o quando in casa sia carente. Velocità fino a 1201 Mbps 5 GHz e 574 Mbps 2.4 GHz.

Bande 2.4 GHz e 5 GHz per connettività flessibile. Potrai colllegarti al tuo WiFi ovunque nella tua casa con antenne ad prestazioni e Beamforming Gameplay a bassa latenza.

Le funzioni integrate OFDMA e MU-MIMO assicurano la connessione WiFi efficiente per il tuo PC. Goditi una connettività di livello superiore con velocità Wi-Fi 6 Dual Band fino a 1800Mbps.

Massima Sicurezza mentre navighi: WPA3 fornisce i massimi standard di sicurezza per la protezione da password personale.

Lo standard Wi-Fi 6 permette al dispositivo di sfruttare tecnologie avanzate per goderti connessioni Wi-Fi stabili e performanti con velocità fino a 1201Mbps in 5GHz + 574Mbps in 2.4GHz. La tecnologia USB 3.0 evita l'effetto "collo di bottiglia" assicurando trasferimenti dati ultra-rapidi tra l'adattatore Wi-Fi e il tuo PC.

Archer TX20U è facilissimo da installare. Viene infatti fornito con driver preinstallato ed è compatibile con sistema operativo Windows 10 e Windows 11.

Approfitta dello sconto del 33% che porta il prezzo a 19,99 euro. Ma non solo: otterrai anche un buono del 33% su Pc game pass.

