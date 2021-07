L'offerta TIMVision per la Serie A è disponibile solo per i clienti TIM?

Sono passati diversi giorni dall'annuncio delle offerte TIMVision per il calcio e con il passare dei giorni continuano ad arrivare informazioni sul listino prezzi ed i sistemi per effettuare la sottoscrizione.

In una serie di faq, che sono in continuo aggiornamento, TIM ha chiarito che l'offerta Calcio e Sport di TIMVision non è esclusiva dei clienti TIM.

L'operatore telefonico infatti ha specificato che ad oggi è disponibile solo per i clienti TIM per il fisso, ma dal 15 Luglio sarà prenotabile anche dai clienti con Linea Mobile TIM e dai clienti di altri operatori, che potranno recarsi presso tutti i punti vendita TIM per l'attivazione.

Fino al 28 Luglio 2021 è anche disponibile un'offerta che permette di ottenere la visione a 0 Euro al mese fino al 31 Agosto, mentre dal 1 Settembre 2021 si pagherà 19,99 Euro al mese per i successivi 12 rinnovi, dopo di che si passerà a 34,99 Euro al mese. Previsto un costo di attivazione una tantum di 9,99 Euro se non si ha già un'offerta TV di TIM attiva. Nelle condizioni leggiamo che "Infinity+ incluso per 12 mesi, al termine verrà disattivato ma potrai continuare ad utilizzare il tuo account per fruire dei contenuti di Mediaset Infinity. L’offerta è senza vincoli e puoi disdire in qualsiasi momento, senza costi di disattivazione, contattando il Servizio Clienti 187, accedendo all’area riservata MyTIM (previa registrazione) o andando in un negozio TIM".