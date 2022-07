Offerta a tempo su TV LG 4K da Unieuro: 250 Euro in meno fino a 10 luglio

In aggiunta all’aggiornamento delle offerte esclusive online per questa settimana, Unieuro ha cambiato le Offerte a Tempo mantenendo una disponibilità più o meno simile. Tra i vari prodotti dispositivi d’elettronica proposti notiamo soprattutto un TV LG 4K a 250 Euro in meno, ma solo fino al 10 luglio!

Il televisore proposto dalla catena di distribuzione italiana è il modello LG 55UP75006LF, rilasciato sul mercato nel 2021 e caratterizzato da un pannello LED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale con supporto a HLG e HDR10 lato video e decodifica Dolby Digital e DTS sul fronte audio. Il sistema operativo è la piattaforma proprietaria Web OS 6.0 e, ovviamente, non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Unieuro di solito propone questo modello specifico a 749 Euro, posizionandolo così sulla fascia media, ma fino alla prossima domenica potrete aggiudicarvelo a 499 Euro con pagamento in 3 rate da 166,33 Euro grazie a PayPal. Inoltre, potrete abbassare ulteriormente il prezzo sfruttando il Bonus TV per rottamazione e ISEE. In caso di ordine online, la consegna a domicilio è gratuita. Insomma, se siete interessati a un TV di ultima generazione a un prezzo particolarmente accessibile, questo modello potrebbe fare proprio al caso vostro.

