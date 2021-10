Offerta TV Samsung Neo QLED: fino a 700€ di rimborso con il cashback!

Samsung lancia una nuova offerta sui televisori della linea QLED, offrendo fino a 700 euro di rimborso acquistando i modelli in promozione entro il 10 novembre 2021. Ecco come funziona il cashback Samsung sui nuovi televisori QLED pronti per il digitale terrestre.

Acquistando un televisore Samsung QLED in offerta sarà possibile ottenere un rimborso di 200 euro o 700 euro (in base al modello acquistato) semplicemente registrando il prodotto sul sito Samsung Members entro 15 giorni dall'acquisto. Ricapitolando:

Acquista un TV Neo QLED in promozione entro il 10 novembre

Registra il tuo nuovo televisore su Samsung Members entro 15 giorni dalla data di consegna

Ricevi fino a 700€ di rimborso entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione della email di convalida

Samsung Cashback 700 euro

Neo QLED 4K QN90A 2021 a 4.409,00€ invece di 5.399,00€

Neo QLED 8K QN800A 2021 a 6.369.00€ invece di 7.499,00€

Neo QLED 8K QN800A 2021 a 4.389,00€ invece di 5.999,00€

Neo QLED 8K QN900A 2021 a 4.489.00€ invece di 5.899.00€

Offerta Samsung QLED Cashback 200 euro

Neo QLED 4K QN95A 2021 a 3.749,00€ anziché 4.699,00€

Neo QLED 4K QN85A 2021 a 2.729,00€ anziché 3.699,00€

Neo QLED 4K QN95A 2021 a 2.619,00€ anziché 3.199,00€

Neo QLED 4K QN85A 2021 a 1.779,00€ anziché 2.599,00€

Neo QLED 4K QN85A 2021 a 1.309,00€ anziché 1.799,00€

Neo QLED 4K QN90A 2021 a 1.469,00€ anziché 1.799,00€

Sono tanti iaderenti all'iniziativa, con i seguenti prodotti ad esempio otterrete fino a 700 euro di rimborso cashback direttamente sul vostro conto corrente:L'elenco completo è disponibile sullo shop online di Samsung , la promozione cashback sui televisori Samsung QLEDacquistati online e nei negozi che aderiscono alla promozione. Ricordatevi che avete quindici giorni di tempo per registrare il televisore acquistato su Samsung Members e dare il via alla procedura di rimborso, quest'ultimo verrà accreditato sul vostro conto corrente (dovrete fornire tra i dati personali anche un IBAN valido e attivo) entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione della email di presa in carico della pratica.