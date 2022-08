Le offerte di agosto su MacBook Pro su Amazon, a prezzi ottimi con chip M1 o M2

Se nel primo pomeriggio abbiamo proposto un TV Sony OLED 2022 in offerta su Amazon, in serata torniamo sullo stesso portale di e-commerce per proporvi i MacBook Pro 2021 e 2022 in sconto, con chip M1 o chip M2. Non si raggiunge il minimo storico, ma i prezzi restano comunque interessanti.

Offerte Amazon su MacBook Pro

2022 Apple MacBook Pro con chip M2: display Retina 13", 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale: 1.447 Euro (1.629 Euro)

2021 Apple MacBook Pro (14", Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) - Grigio siderale: 2.009 Euro (2.349 Euro)

La società statunitense si occupa sia della vendita che della spedizione, permettendo a tutti i consumatori di scegliere tra il pagamento in unica soluzione o in 5 mensilità senza interessi progettate dalla stessa Amazon. Inoltre, la consegna è assicurata in un giorno e a costo zero ai clienti Prime.

Se volete aggiungere accessori all’acquisto, dal Magic Mouse al cavo da USB-C a Magsafe 3, passando anche per le Apple AirPods, potete sceglierle sotto al pulsante “Acquista ora” semplicemente mettendo la spunta accanto alla voce di vostro interesse. Nella stessa area, potrete anche aggiungere 279/299 Euro per AppleCare+.

