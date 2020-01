Offerte Amazon 15/01: TV Samsung 4K da 43'' e cuffie Beats e Sony

Anche quest'oggi Amazon propone degli interessanti sconti su diversi prodotti d'elettronica ed informatica. Il colosso di Seattle, nello specifico, permette di portare a casa a prezzi scontati due modelli di cuffie Sony e Beats, ed un televisore Samsung 4K Ultra HD<7b> da 43 pollici.

Partendo proprio dal TV, si tratta del modello UE43RU7450UXZT da 43 pollici, che include anche il tuner DVB-T2 ed offre una risoluzione di 3840x2160 pixel. Il modello è esclusivo di Amazon, ed è stato lanciato nel corso del 2019, quindi è anche una versione recente. Il prezzo proposto dalla società americana è di 399 Euro, 20 Euro in meno rispetto ai 419 Euro di listino, con consegna senza costi aggiuntivi entro martedì prossimo.

In sconto, come dicevamo anche poco sopra, troviamo anche le Beats Solo Pro, le cuffie Beats wireless con cancellazione del rumore, che passano a 249,99 Euro rispetto ai 287,58 Euro di listino, con consegna in 24 ore garantita grazie al Prime.

Infine, sempre restando in ambito cuffie, sono disponibili in offerta anche le Sony WH-XB900N, anch'esse cuffie wireless con cancellazione del rumore ed extra bass che garantiscono fino a 35 ore di autonomia, e sono compatibili anche con Alexa. Il prezzo proposto da Amazon è di 149,99 Euro, 59 Euro in meno dai 209 Euro precedenti.