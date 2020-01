Offerte Amazon 19/01: Nuovo iPad da 10,2 pollici ed Huawei FreeBuds 3

Anche nella giornata di oggi, continuano su Amazon le offerte sui prodotti d'elettronica ed informatica. Nello specifico, il colosso degli e-commerce propone a prezzo ridotto il nuovo iPad di Apple da 10,2 pollici, e gli auricolari senza fili di Huawei.

Il nuovo iPad di Apple da 10,2 pollici, nella variante WiFi Only con 32 gigabyte di memoria può essere acquistato al prezzo di 339 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 389 Euro di listino. Il tablet include un display Retina da 10,2 pollici, il chip A10 Fusion, una fotocamera posteriore da 8 megapixel ed anteriore FaceTime HD da 1,2 megapixel per effettuare le videochiamate, e garantisce fino a 10 ore di autonomia. La spedizione è effettuata direttamente da Amazon, così come la vendita.

Tra gli sconti citiamo, come detto poco sopra, anche le Huawei FreeBuds 3. Per chi non le conoscesse, sono auricolari wireless con cancellazione intelligente del rumore, basata sul chipset Kirin A1 e con latenza ultra bassa. Gli speaker sono da 14 millimetri ed offrono una connessione Bluetooth veloce e supportano anche la carica wireless che avviene tramite il case, in maniera analoga alle AirPods. Il prezzo proposto da Amazon è di 144,99 Euro, 34,01 Euro in meno rispetto ai 179 Euro di listino. Anche qui, la vendita e spedizione è gestita da Amazon.