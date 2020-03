Offerte Amazon del 20 Marzo: iPad Pro, router FRITZ!Box e RAM Corsair

Si rinnovano anche nella giornata di oggi le offerte su Amazon. Il colosso di Jeff Bezos, nello specifico quest'oggi propone un'ampia gamma di promozioni su diversi dispositivi e prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui un iPad Pro, alcuni prodotti per la connettività ed un kit di memoria RAM targato Corsair.

L'iPad Pro da 11 pollici, nella configurazione WiFi Only con 256GB di memoria interna può essere acquistato ad 849 Euro, il 21% in meno rispetto ai 1069 Euro di listino Apple, con consegna garantita in dieci giorni ordinando oggi.

Per quanto riguarda i prodotti della connettività, sono disponibili in sconto un router wireless ed un mesh AVM!Fritz:

AVM FRITZ!Box 7530 International Modem Router, Wireless Veloce AC+N 1266 Mbit/s, velocità Internet fino a 300 Mbit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano, Bianco/Rosso: 104 Euro (149,99 Euro);

AVM FRITZ!Repeater 1200 International, ripetitore/estensore segnale WiFi AC+N, Dual Band (400 Mbit/s a 2.4GHz e 866 Mbit/s a 5 GHz), Mesh, Access Point WiFi, WPS, Interfaccia in italiano: 54,99 Euro (69,99 Euro).

Infine, per quanto riguarda le memorie RAM, il kit è il Corsair CMD16GX4M2B3200C16 contenente due banchi da 8 gigabyte DDR4 a 3200 mAh. Il prezzo proposto da Amazon è di 117,68 Euro, il 10% in meno rispetto ai 131 Euro di listino.