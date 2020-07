Offerte Amazon: quasi 200 Euro di sconto su iPhone 11 Pro

Anche nel weekend, non si placano le offerte di Amazon. Quest'oggi il colosso di Jeff Bezos consente di portare a casa ad un prezzo molto conveniente l'iPhone 11 Pro di Apple, lo smartphone top di gamma della compagnia di Cupertino lanciato sul mercato nel 2019.

iPhone 11 Pro, nella colorazione grigio siderale con 64 gigabyte di memoria interna può essere acquistato a 999 Euro, 190 Euro in meno rispetto ai 1.189 Euro imposti dal produttore. Il risparmio è davvero considerevole e pari al 16%, un aspetto non da sottovalutare soprattutto se si tiene conto che sui prodotti Apple non sono molto comuni offerte di questo tipo.

A livello tecnico, iPhone 11 Pro è dotato di un display Super Retina XDR da 5,8 pollici OLED, ed include anche un sistema a tripla fotocamera da 12 megapixel (ultra grandangolare, grandangolare e teleobiettivo) con supporto alla modalità notte, ritratto ed alla registrazione video 4K fino a 60fps. La lente frontale invece è TrueDepth da 12 megapixel, anch'essa in grado di registrare video in 4K e slow motion. Alla base del dispositivo c'è il chip A13 Bionic con il Neural Engine di terza generazione, ed ovviamente è supportata anche la ricarica veloce e wireless.

Amazon garantisce la consegna entro lunedì 27 Luglio 2020.