Offerte Amazon: 260 Euro di sconto su un TV Samsung da 43 '' 4K

E' ancora Amazon la protagonista delle offerte di oggi. Il colosso di Seattle, dopo gli sconti sui dispositivi Echo propone a prezzo ridotto anche un TV Samsung da 43 pollici, ovviamente Ultra HD 4K.

Il modello in questione è l'UE43RU7450UXZT e, come suggerisce il nome, include un pannello 4K Ultra HD da 43 pollici. Amazon consente di portarlo a casa al prezzo di 338,99 Euro, per un risparmio di 260,01 Euro rispetto ai 599 Euro del prezzo di listino. Scorrendo i dati di Keepa, inoltre, scopriamo anche che questo è il prezzo più basso mai raggiunto sul rivenditore online dallo stesso modello.

Il TV della serie RU7450 è disponibile in esclusiva du Amazon ed include anche la tecnologia Supreme UHD Dimming per il controllo dell'immagine, a cui si aggiunge il supporto HDR10+ che garantisce un'esperienza visiva di qualità superiore grazie al sistema integrato. Inoltre, è presente anche il Dynamic Crystal Color che regala colori vibranti ed immagini cristalline, a cui si aggiunge il Real Game Enhancer per ottimizzare la velocità d'azione, i livelli di nero, il contrasto, il colore e l'audio. Inoltre, si tratta di un TV che si basa sull'approccio Clean Cable che nasconde tutti i cavi in vista.

Amazon garantisce la consegna gratuita entro il 23 Giugno se si ordina in 17 ore e 44 minuti.