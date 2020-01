Offerte Amazon 4/01: Xiaomi Redmi Note 8, TV Samsung 4K e Sony Alpha 6000

Anche nel weekend, Amazon ci tiene compagnia con le offerte sui prodotti d'elettronica ed informatica. Nella giornata di oggi il colosso di Seattle propone a prezzi scontati tantissimi articoli ddi sicuro interesse, tra cui uno smartphone, un televisore ed una mirrorless.

Partendo dallo smartphone, si tratta dello Xiaomi Redmi Note 8, che nella colorazione Neptune Blue con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna può essere acquistato al prezzo di 154,79 Euro, rispetto ai 175,99 Euro di listino. Il risparmio è di 21,20 Euro, ma la vendita è effettuata da un negozio di terze parti che garantisce la consegna in tempi leggermente più elevati rispetto a quelli Prime.

La fotocamera in offerta invece è la mirrorless compatta Sony Alpha 6000 con obiettivo intercambiabile, sensore APS-C CMOS Exmor HD da 24,3 megapixel e mirino OLED Tru-Finder. Il prezzo proposto da Amazon è di 370,50 Euro, con i 19,90 Euro di sconto aggiuntivo che vengono applicati direttamente nel carrello al momento del check-out. In questo caso la vendita e spedizione è gestita direttamente dal colosso di Seattle.

In offerta troviamo anche il TV QLED Samsung QE65Q64RATXZT da 65 pollici 4K Ultra HD, che è disponibile al prezzo di 899 Euro, per un risparmio di quasi 800 Euro rispetto a quello di listino proposto in precedenza. Si tratta di una promozione molto interessante, anche alla luce del prezzo proposto.