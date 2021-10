Offerte Amazon del 6 Ottobre 2021: sconti su TV, iPhone 13, iMac ed SSD

Anche in giornata odierna, si rinnovano gli sconti di Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. Il piatto di oggi è davvero molto ricco ed include TV, iPhone 13, ma anche iMac ed SSD per il gaming. Vediamo di cosa si tratta.

Di seguito la lista completa:

Samsung TV QLED QE55Q65AAUXZT , Smart TV 55" Serie Q60A, Modello Q65A, QLED 4K UHD, Alexa integrato, Grey, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon]: 699 Euro

, Smart TV 55" Serie Q60A, Modello Q65A, QLED 4K UHD, Alexa integrato, Grey, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon]: 699 Euro Xiaomi Mi Smart TV P1 32 Pollici , senza Cornice, HD, Triplo Tuner, Android 9.0, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero: 199,99 Euro

, senza Cornice, HD, Triplo Tuner, Android 9.0, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero: 199,99 Euro Apple iPhone 13 mini (128 GB) - Galassia: 822,53 Euro

- Galassia: 822,53 Euro 2021 Apple iMac (24", Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) - Azzurro: 1499 Euro

(24", Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) - Azzurro: 1499 Euro WD BLACK SN850 1 TB NVMe SSD Internal Gaming , Tecnologia PCIe Gen4, velocità di lettura fino a 7.000 MB/s, M.2 2280, 3D NAND: 159,42 Euro

, Tecnologia PCIe Gen4, velocità di lettura fino a 7.000 MB/s, M.2 2280, 3D NAND: 159,42 Euro SanDisk Extreme PRO SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura e Scrittura Fino a 2.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 2 TB: 323,99 Euro

La consegna è garantita a stretto giro di orologio su tutti quanti i prodotti in lista, e su quelli più costosi viene anche proposta la possibilità di effettuare il pagamento in 5 o 12 rate Amazon a tasso zero ed interessi zero.