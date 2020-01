Offerte Amazon del 7 Gennaio: TV Samsung QLED 4K e monitor curvo Acer

Mentre dal CES 2020 continuano ad arrivare annunci di nuovi prodotti, Amazon propone offerte su vari prodotti d'elettronica ed informatica. Nella giornata di oggi, il colosso di Seattle taglia il prezzo ad un televisore Samsung Ultra HD 4K, e ad un monitor curvo Acer da gaming.

Partendo proprio dal monitor curvo Acer, si tratta del Nitro EI491CRPbmiiipx da 49 pollici. Si tratta di un display da gaming con refresh rate di 144Hz, risoluzione di 3840x1080 pixel ed aspect ratio di 32:9, in grado di garantire una luminosità di picco di 400 cd/m2 e tempo di risposta di 4ms. Garantito anche il supporto alla tecnologia FreeSync 2, mentre dal fronte della connettività sono presenti due ingressi HDMI. Il prezzo proposto da Amazon è di 697,28 Euro, rispetto agli 899 Euro di listino. Nel momento in cui stiamo scrivendo è garantita la disponibilità solo per una unità, però.

Il televisore scontato è invece il Samsung QE49Q64RATXZT della serie Q64R QLED, con diagonale di 49 pollici Ultra HD 4K. Si tratta di un TV disponibile in esclusiva su Amazon, con classe di efficienza energetica A, che può essere acquistato a 599 Euro, per un. risparmio netto di 30 Euro rispetto al prezzo precedente di 629 Euro.

In entrambi i casi la spedizione è effettuata direttamente da Amazon.