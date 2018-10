Offerte Amazon: caricabatterie da auto e scheda di memoria SanDisk da 200gb

Torna anche oggi il nostro appuntamento con le offerte quotidiane sui prodotti d'elettronica ed informatica di Amazon. Nella giornata di oggi vi proponiamo un'interessante promozione su una scheda di memoria microSDXC da 200 gigabyte ed un caricabatterie da auto RavPower.

Partiamo proprio da quest'ultimo.

Si tratta di un caricabatterie RAVPower con supporto alla ricarica veloce Quick Charge 3.0 e con potenza di 54W da dividere sulle quattro porte USB: ciò vuol dire che è possibile ricaricare contemporaneamente fino a quattro smartphone, ma la ricarica veloce è garantita solo su uno degli ingressi.

Il caricatore include un sistema di protezione che evita il surriscaldamento, il sovraccarico ed il corto circuito, il tutto a soli 13,59 Euro, rispetto ai 15,99 Euro precedenti. Attenzione però, l'offerta è disponibile fino alla mezzanotte di oggi.

Parlando della scheda di memoria SanDisk, fondamentalmente si tratta dello stesso modello di cui vi abbiamo parlato ieri, con la differenza che la capacità di quella proposta oggi in offerta è da ben 200 gigabyte, che rappresenta una soluzione degna di nota per fotografi ed in generale professionisti o utenti che necessitano di una buona soluzione per memorizzare i dati ad una velocità di scrittura di 100 Mb/s. La scheda è di classe A1 e velocità UHS U1 e può essere acquistata a 45,99 Euro rispetto agli 86,99 Euro di listino.