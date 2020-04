Offerte Amazon ed eBay: fino al 50% di sconto su TV, iPhone, Google Home ed iPad

Giornata ricca di promozioni per eBay ed Amazon. I due negozi online infatti propongono quest'oggi delle interessanti offerte su prodotti hi-tech, su cui viene garantito uno sconto fino al 50%, come nel caso di un TV Samsung. Ad essere interessati però sono anche vari smartphone ed accessori.

Offerte eBay ed Amazon del 24 Aprile 2020

Apple iPhone 11 Pro (64GB): 999 Euro (-16%);

Apple AirPods Pro: 226,99 Euro (-11%);

Samsung UE65RU7400U Smart TV 4K Ultra HD 65" Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU7400 2019, 3840 x 2160 Pixels, Grigio [Classe di efficienza energetica A]: 617,03 Euro (-49%);

Hisense H40BE5500 Smart TV LED Full HD, Natural Colour Enhancer, Quad Core, VIDAA U , Tuner DVB-T2/S2 HEVC, Wi-Fi [Classe di efficienza energetica A]: 269 Euro (-23%);

Samsung UE43RU7170U Smart TV 4k Ultra HD 43" Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU7170, 3840 x 2160 Pixels, Nero, 2019, [Classe di efficienza energetica A] [Classe di efficienza energetica A]: 319 Euro (-36%).

Per quanto concerne eBay, tra le offerte troviamo Google Home a 49 Euro, il 50% in meno dai 99 Euro di listino. Mentre l'iPad Pro da 64 gigabyte WiFi Only può essere acquistato a 749,99 Euro.

Per alcuni prodotti le stime di consegna potrebbero essere più lunghe del previsto a causa della decisione di Amazon di dare priorità ai beni di prima necessità durante la pandemia di Coronavirus.