Offerte Amazon di Natale: R2D2 di Star Wars in offerta a 109,90 Euro!

Tra le tante offerte di Amazon per Natale, ce n'è una che sicuramente farà gola ai numerosi fan di Star Wars , che va ad aggiungersi a quelle che vi abbiamo già proposto negli scorsi giorni.

Perchè, solo per la giornata di oggi, il gigante di Jeff Bezos offre a prezzo scontato il robot R2D2 di Star Wars prodotto da Sphero, che riprende fedelmente le sembianze e movenze del droide originale.

A livello tecnico, include quattro motori, altoparlanti e luci LED anteriori e posteriori, allo scopo di riprodurre fedelmente quello originale visto nei film, compresa l'andatura ondeggiante.

Di seguito vi proponiamo la scheda tecnica completa del produttore:

Connessione Bluetooth (raggio 30 metri)

Compatibile con iOS e Android

Luci LED incorporate

Altoparlante integrato

Accelerometro 3D

Modalità Bipod e Tripod

Proiezioni in Realtà Aumentata

Robusto involucro in plastica

Carica USB (fino a 1 ora di gioco con una carica completa)

Aggiornamenti tramite App

App: Star Wars App-Enabled Droids di Sphero disponibile tramite iTunes o Google Play

Altezza: 17 cm, Larghezza: 10.8 cm, Peso: 370 g

Solo per la giornata di oggi, il droide è disponibile a 109,90 Euro contro i 149,99 Euro di listino. La promozione sarà attiva fino alla mezzanotte di oggi, dopo di che passerà al prezzo originale.

Si tratta senza dubbio di un'idea regalo molto interessante da fare a tutti coloro che hanno seguito la famosa saga cinematografica e che hanno amato R2D2.

Come sempre vi consigliamo di effettuare l'ordine nel minor tempo possibile in caso di interesse.