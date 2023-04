Offerte Amazon: sconti su tanti laptop da gaming MSI con RTX Serie 30

In questo venerdì di Pasqua, Amazon propone una serie di offerte molto interessanti su un'ampia gamma di laptop da gaming a marchio MSI che integrano le schede grafiche della serie NVIDIA RTX Serie 30.

MSI Summit E16Flip A12UCT-040IT , Notebook 16" QHD 165Hz,DCI-P3 100% Touch, Intel i7-1280P, Nvidia RTX 3050, 4GB GDDR6,32GB RAM DDR4, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, WiFi 6E,Win 11 Pro: 1599 Euro (2299 Euro)

MSI Pulse GL66 12UEK-843IT, Notebook Gaming, 15.6" Full-HD 144Hz, Intel i9-12900H, Nvidia RTX 3060, 6GB GDDR6, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 1TB SSD M.2 PCIe 4, WiFi 6, Win 11 Home: 1399 Euro (1899 Euro)

MSI Vector GP66HX 12UGS-060IT, Laptop Gaming 15.6" QHD, 240Hz, Intel i7-12800HX, Nvidia RTX 3070Ti 8GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe4, 16GB RAM DDR5 4.8GHz, WiFi 6E: 1849 Euro (2799 Euro)

12UGS-060IT, Laptop Gaming 15.6" QHD, 240Hz, Intel i7-12800HX, Nvidia RTX 3070Ti 8GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe4, 16GB RAM DDR5 4.8GHz, WiFi 6E: 1849 Euro (2799 Euro) MSI Vector GP76 12UHS-860IT, Full-HD 144Hz 17.3", Intel i7-12700H, Nvidia RTX 3080Ti 16GB GDDR6, RAM 16GB DDR4 3200MHz, SSD 1TB PCIe 4.0, Tastiera RGB Per-Key, Win 11 Home: 2099 Euro (2999 Euro)

I risparmi arrivano fino al 34% rispetto ai prezzi precedenti, ed Amazon propone anche il pagamento in cinque o dodici mensilità a tasso zero ed interessi zero. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente.