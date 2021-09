Offerte Amazon: SSD SanDisk in sconto al prezzo più basso dell'ultimo mese

Amazon risponde al nuovo volantino di Unieuro con una serie di promozioni molto interessanti su tanti prodotti. Nella lista di oggi spicca l'offerta su un SSD SanDisk che raggiunge il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni e su cui si risparmia il 20%.

Ma facciamo un pò il riassunto su ciò che oggi può essere acquistato a prezzo scontato:

SanDisk SSD Ultra 3D da 500GB , Unità SSD Interna 2,5'', Sata III, Velocità di Lettura fino a 560 MB/sec: 59,99 Euro (74,87 Euro)

, Unità SSD Interna 2,5'', Sata III, Velocità di Lettura fino a 560 MB/sec: 59,99 Euro (74,87 Euro) Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interno , 1TB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2: 93,90 Euro (122,45 Euro)

, 1TB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2: 93,90 Euro (122,45 Euro) Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'', Tracciamento Sport, Resistente all'Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero: 39,99 Euro (44,99 Euro)

Nessuna informazione, come avvenuto anche in altre circostanze, sulla possibile data di scadenza delle promozioni. Come sempre in questi casi, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Non è nemmeno disponibile il pagamento a rate su tutti i prodotti, ad eccezione dell'SSD Crucial da 1 terabyte, su cui è proposta la possibilità di dilazionare l'importo in 12 mensilità.

Interessante anche l'offerta sullo Xiaomi Mi Smart Band 6, che cala di prezzo proprio a qualche giorno dall'annuncio di Xiaomi Mi Band 6 NFC.