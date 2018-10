Offerte Amazon: TV Panasonic da 55'' 4K e speaker wireless portatile

Ultimo appuntamento della settimana con le offerte d'informatica ed elettronica proposte da Amazon sul proprio catalogo online italiano. Quest'oggi abbiamo scelto per voi un televisore targato Panasonic che viene proposto ad un prezzo conveniente, ed un altoparlante wireless portatile Fresh 'n Rebel.

Partendo proprio dal televisore, si tratta del Panasonic TX.55FX613E da 55 pollici 4K UHD LED HDR10, caratterizzato dalla presenza di un doppio sintonizzatore (DVB-S2 e DVB-T2 HEVX), un sistema surround audio, processore quad-core pro, tecnologie adaptive blacklight dimming Pro, tre ingressi HDMI e due USB.

E' inoltre presente una funzione che consente di registrare via USB tramite una pen drive o un Hard Disk esterno i programmi televisivi.

La scheda tecnica è completata da un design colore metal elegante, con cornici molto sottili che massimizzano l'area di visione.

Amazon lo propone a 699 Euro, 150,99 Euro in meno rispetto agli 849,99 Euro di listino.

L'altoparlante Fresh 'N Rebel invece è il Rockbox Brick Fabriq Edition. Caratterizzato dal classico design in tessuto, si tratta di uno speaker portatile da 12W, con Extra Bass, Bluetooth, tasti touch per la navigazione presenti sulla superficie superiore, funzionalità di powerbank + viva voce, perfettamente compatibile con smartphone, tablet, laptop ed MP3.

Per gli interessati, Amazon lo propone al prezzo di 33,99 Euro, 26 Euro in meno rispetto al prezzo di listino.