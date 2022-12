Offerte di fino anno Amazon: oltre 400 Euro di sconto su un TV LG OLED da 55'

Nell'ambito delle offerte di fino Amazon, il colosso di Seattle propone uno sconto di quasi 500 Euro su un TV LG OLED della gamma A2 da 55 pollici, su cui è possibile risparmiare il 38% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli:

LG OLED55A26LA Smart TV 4K 55" TV OLED Serie A2 2022, Processore α7 Gen 5, Dolby Vision, Dolby Atmos, Filmmaker Mode, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 805,60 Euro (1.299 Euro)

Amazon garantisce la consegna, senza costi aggiuntivi, per mercoledì 4 Gennaio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 21 ore e 15 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. È anche disponibile il pagamento in dodici rate mensili Amazon da 67,14 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

La disponibilità è immediata e garantita a stretto giro di orologio, ma non è chiaro fin quando sarà possibile accedere a questa offerta, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.

Ricordiamo che nell'ambito delle offerte di fine anno con cui le catene vogliono salutare il 2022 è disponibile anche il Fuoritutto di Expert con sconti fino al 50% attivi fino all'11 Gennaio 2023. Per tutti i dettagli però vi rimandiamo alla pagina dedicata.