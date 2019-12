Offerte di fine anno Amazon: sconti su Surface, OnePlus 6T ed iPhone 11

Continuano le "Offerte di Capodanno" su Amazon. Il colosso di Seattle quest'oggi propone delle interessanti promozioni su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui troviamo anche diversi smartphone ed alcuni dispositivi della linea Surface di Microsoft.

Partendo proprio dagli smartphone, non possiamo non partire dall'offerta su iPhone 11 Pro Max da 512 gigabyte, che può essere acquistato fino alle 23:59 di oggi Lunedì 30 Dicembre al prezzo speciale di 1.629 Euro, che garantisce un risparmio di 60 Euro rispetto a quello di listino di Apple, con consegna e spedizione gestita direttamente dal negozio americano.

Tra i cellulari in offerta troviamo anche OnePlus 6T, che nella colorazione Midnight Black con 8 gigabyte di RAM e 256GB di storage è disponibile a 409 Euro, il prezzo più basso dal Black Friday e Cyber Monday, che permette di risparmiare addirittura 220 Euro rispetto al prezzo di listino.

Come dicevamo poco sopra, in sconto ci sono anche vari dispositivi della linea Surface. Il Surface Pro 7 con processore Intel Core i7, 16 gigabyte di RAM ed SSD da 256GB viene proposto da Amazon a 1.349 Euro, il 21% in meno dai precedenti 1.699 Euro.

Il Surface Laptop 3 con schermo da 13 pollici, processore Intel Core i5, 8GB di RAM ed SSD da 256GB, invece passa a 1.199 Euro.