Offerte di fine anno Amazon: super sconti su Echo Show 5 ed Echo Show 8

Amazon torna alla carica in vista di fine anno con una serie di sconti su Echo Show 5 ed Echo Show 8. Gli smart speaker, infatti, possono essere acquistati a prezzi molto vantaggiosi rispetto a quelli di listino.

Sconti su Amazon Echo

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite: 44,99 Euro

Su alcuni modelli però la consegna non è garantita a stretto giro di orologio: per qualche device è necessario attendere anche il mese di Febbraio 2022. Su tutti invece è possibile scegliere anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon.