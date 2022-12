Offerte di fine anno Amazon: ultime ore degli sconti sui monitor LG

Sono le ultime ore delle offerte di fine anno targate Amazon, e sono anche le ultime ore per poter godere delle promozioni proposte dalla società di Seattle sui monitor LG da 24 a 32 pollici Full HD e LED anche da gaming. Vediamo di cosa si tratta.

Di seguito gli sconti:

LG 27MP400 Monitor 27" Full HD LED IPS , 1920x1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite: 139,99 Euro

LG 24MP400 Monitor 24" Full HD LED IPS , 1920x1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite: 119,99 Euro

LG 32GQ850 UltraGear Gaming Monitor 32" QuadHD NanoIPS 1ms HDR 600, 2560x1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium Pro 260Hz, HDMI 2.1 VRR (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Flicker Safe, Nero: 599,99 Euro

LG 24ML600S Monitor 24" Full HD LED IPS, 1920x1080, 1ms, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Schermo Antiriflesso, Flicker Safe, Bianco: 129,99 Euro

La consegna viene proposta a stretto giro di orologio, in alcuni casi già entro giovedì 5 Gennaio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Nessuna informazione sulla data di scadenza e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse per non lasciarvi sfuggire l'occasione.