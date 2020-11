Offerte Black Friday: 5 prodotti tech utili in offerta sotto i 20 euro su Amazon

Districarsi tra le miriadi di offerte del Black Friday di Amazon può essere un'impresa non di poco conto, specialmente nelle fasce di prezzo più basse, dove si trovano molti prodotti dalla dubbia utilità. Abbiamo selezionato cinque promozioni sotto i 20 euro che potrebbero farvi comodo.

Black Friday Amazon: 5 prodotti tech utili in offerta sotto i 20 euro

Seneo Caricatore Wireless 3 in 1 : 18,04 euro (sconto del 28%);

: 18,04 euro (sconto del 28%); YI Smart Home Camera Videocamera Sorveglianza 1080p : 19,98 euro (risparmio del 38%);

: 19,98 euro (risparmio del 38%); Hub USB 3.0 4 porte con cavo da 61cm : 10,49 euro (sconto del 38%);

: 10,49 euro (sconto del 38%); AUKEY Caricatore USB Quick Charge 3.0 : 8,99 euro (risparmio del 25%);

: 8,99 euro (risparmio del 25%); NEWYES NYWT850 Tavoletta Grafica LCD: 9,59 euro (sconto del 20%).

Insomma, sono in sconto diversi prodotti che potrebbero tornare utili in svariati contesti. Il caricatore wireless permette di abbracciare questo tipo di ricarica a poco prezzo a chi non lo ha ancora fatto (ovviamente sono necessari dispositivi compatibili), mentre la videocamera di sorveglianza consente di avere una sicurezza in più in casa.

Per chi invece è solito lamentarsi spesso del basso numero di porte USB del suo PC, le quattro porte USB 3.0 dell'hub potrebbero sicuramente fare comodo. Può tornare utile anche avere un caricatore extra Quick Charge 3.0 in casa, da abbinare a cavi microUSB standard o USB Type-C a seconda delle proprie esigenze. Infine, la tavoletta grafica LCD può garantire un ottimo passatempo ai bambini e magari portarvi a disegnare qualcosa, ovviamente senza troppe pretese.